擊敗蘋果 Indus OS成印度第2大作業系統
印度排在Android之後的第2大行動裝置作業系統不是蘋果iOS，而是Android系統本土化後的Indus OS。近日GSM協會在全球行動大獎中頒予Indus OS新興市場最佳創新獎。
這家位於孟買的企業成立於2015年，主要是利用Android作業系統發展出本土化的Indus OS，在去年的印度行動裝置作業系統市占率超越蘋果iOS，僅次於Android。
英語雖是印度通用語言，但印度各地其實都擁有各自的方言甚至文字，因應印度複雜語言環境，Indus OS特別把Android本土化，除英語外，提供手機製造商一個擁有印度主要12種不同語言的行動裝置作業系統，而且還提供一指滑過就能在本土語言與英語或其他印度語種切換翻譯等功能。
這個本土化過後的Indus OS，伴隨著印度快速成長的智慧型手機，獲印度及搶攻印度市場的手機廠商及印度民眾喜愛，紛紛與Indus OS合作，市占率很快超越蘋果iOS，成為印度第二大行動裝置作業系統。
因此，GSM協會23日在年度全球行動大獎（Global Mobile Awards）中，把「新興市場最佳行動創新獎」頒給Indus OS。
印度政府去年11月宣布廢除大面額舊鈔政策，推動行動支付等無鈔票的數位經濟，也加速Indus OS市占率的成長。
印度「商業標準報」（Business Standard）引述Indus OS聯合創辦人兼執行長戴希穆克（Rakesh Deshmukh）的話說，Indus OS今年將致力開發一些與政府計畫方向相符的創新產品。1060224
(中央社)
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