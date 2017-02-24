宜蘭鴨隻染H5禽流感 5千隻全撲殺

宜蘭縣動植物防疫所今天說，宜蘭縣三星鄉一處養鴨場的部分鴨隻，被驗出H5高病原禽流感病毒；深夜後，養殖場內的5000多隻活體將全部撲殺。

宜蘭縣動植物防疫所說，員山鄉一處養殖場的部分鴨隻在本月17日被驗出H5禽流感病毒核酸後，當天深夜立即撲殺場內全部的2800多隻活體。隔日，再依相關移動管制標準作業程序，針對這處養殖場半徑5公里內的其他養殖場，進行消毒與檢體送驗。

防疫所表示，經追查，今天發現位在三星鄉一處養鴨場的部分鴨隻，也被驗出H5高病原禽流感病毒。基於高規格防疫，晚間10時之後，這處養殖場內的5000多隻活體將全部撲殺。1060224

(中央社)