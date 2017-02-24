日本政府力推「優質星期五」 安倍以身作則

日本政府推動「優質星期五」。即每月最後一個星期五，可於下午3點提早下班，多多去消費。日本首相安倍晉三也以身作則，24日提早結束工作去聽音樂會。（圖／美聯社）

日本政府推動「工作方式改革」的一環「優質星期五」(Premium Friday，又稱PF) 活動24日首度實施。即，上班族在每月的最後一個星期五，可於下午3點提早下班，利用傍晚時間多多去消費。日本首相安倍晉三也以身作則，24日提早結束工作去聽音樂會。

「優質星期五」是日本經產省和業界團體參考美國年末商戰「黑色星期五」推出的活動，希望員工在領薪週的小周末能早點下班，去購街、吃飯、旅行、學習等，進而達到刺激消費，振興經濟的目的，同時促使企業推動「工作方式改革」。

政府各省廳也大力配合，經產省大臣世耕弘成24日在內閣會議後的記者會上，呼籲職員們提高工作效率，好早點下班，度個愉快的小周末。世耕本身則於下午4時在東京都內飯店與經團聯會長餐敘。

東京都內的餐廳、居酒屋、健身房、美容院、百貨公司、旅行社等都為了搶商機而推出「PF促消活動」，例如PF吃到飽、喝到飽特餐、優質星期五拍賣、免費美容諮詢等。

日本旅行公司2月起，推出24日下午出發的箱根住宿旅遊，僅限100人分，一推出便賣光。但也有不少旅行社表示，如果沒有更多企業肯配合，督促員工早點下班的話，可能達不到刺激買氣的效果。

此活動並非強制性的，完全看企業主的配合意願，建築業、廣告業、媒體業等特殊行業也無法完全配合，配合客戶時間的營業員也無法如願提早下班。此活動到底能帶來多少經濟效應，仍有待觀察。

(中時)