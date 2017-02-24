日本政府力推「優質星期五」 安倍以身作則
日本政府推動「工作方式改革」的一環「優質星期五」(Premium Friday，又稱PF) 活動24日首度實施。即，上班族在每月的最後一個星期五，可於下午3點提早下班，利用傍晚時間多多去消費。日本首相安倍晉三也以身作則，24日提早結束工作去聽音樂會。
「優質星期五」是日本經產省和業界團體參考美國年末商戰「黑色星期五」推出的活動，希望員工在領薪週的小周末能早點下班，去購街、吃飯、旅行、學習等，進而達到刺激消費，振興經濟的目的，同時促使企業推動「工作方式改革」。
政府各省廳也大力配合，經產省大臣世耕弘成24日在內閣會議後的記者會上，呼籲職員們提高工作效率，好早點下班，度個愉快的小周末。世耕本身則於下午4時在東京都內飯店與經團聯會長餐敘。
東京都內的餐廳、居酒屋、健身房、美容院、百貨公司、旅行社等都為了搶商機而推出「PF促消活動」，例如PF吃到飽、喝到飽特餐、優質星期五拍賣、免費美容諮詢等。
日本旅行公司2月起，推出24日下午出發的箱根住宿旅遊，僅限100人分，一推出便賣光。但也有不少旅行社表示，如果沒有更多企業肯配合，督促員工早點下班的話，可能達不到刺激買氣的效果。
此活動並非強制性的，完全看企業主的配合意願，建築業、廣告業、媒體業等特殊行業也無法完全配合，配合客戶時間的營業員也無法如願提早下班。此活動到底能帶來多少經濟效應，仍有待觀察。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。