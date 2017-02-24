英國科普蘭選區議員補選 執政黨贏了

英國周五舉行2場重要國會議員補選，其中執政的保守黨一舉搶下英格蘭西北選區科普蘭(Copeland)的席次，這個過去80年多來一直由工黨掌控的選區首度變天，代表首相梅伊(Theresa May)政府在即將展開脫歐談判前夕政權已更加鞏固。

科普蘭選區議員補選，執政保守黨的候選人哈里森(Trudy Harrison)最終獲得13,748票，工黨的托頓(Gillian Troughton)則僅拿下11,601票，這個自1935年來即一直由工黨把持的選區宣告變天，也是英國1982年以來首度出現執政黨從在野黨手中搶下國會席次。

(工商)