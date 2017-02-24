《時來運轉》馬競對決巴薩 皇馬隔岸觀火

巴薩的MSN連線梅西（左起）、蘇亞雷斯、內馬近況略為低迷。（美聯社資料照）

梅西不開心，是因為美女主持人尉遲佩玉比較喜歡內馬？小玉本集還展現好歌喉！時來運轉 趕快看下去～

西甲聯賽本周末上演衛冕者巴塞隆納客場對決馬德里競技的精彩好戲，巴薩目前多賽1場還落後榜首皇家馬德里1分，必須趕快走出歐冠慘輸巴黎聖日耳曼4球的陰影。馬競希望打破對戰巴薩連13不勝的難堪紀錄，隔岸觀火的皇馬則想坐收漁翁之利。

巴薩隊長梅西（左）上周踢進致勝球後，卻沒有太多欣喜表情。（美聯社資料照）

巴薩上周中在歐冠16強首回合出征巴黎以0比4慘敗，周末西甲雖以2比1回到勝利的軌道，但包辦巴薩兩顆進球的隊長梅西（Lionel Messi），攻入致勝球後竟然沒有什麼笑容，顯然並不滿意球隊整體表現。

經過巴黎慘敗，巴薩要晉級歐冠8強已經非常困難，雖然西班牙國王盃很有機會奪冠，但盃賽冠軍畢竟只是安慰獎。而在西甲不想被皇馬甩開，本輪對馬競則有輸不得的壓力。

馬德里競技與巴塞隆納繼2月初國王盃4強再度對決。（美聯社資料照）

法國小王子格里茲曼是馬競本季頭號射手。（美聯社資料照）

所幸包括本季國王盃準決賽兩回合總比分3比2晉級在內，巴薩對戰馬競已連續13場不敗。不過馬競本周在歐冠16強首回合4比2攻陷德甲勒沃庫森主場，西甲聯賽也拉出3連勝，希望挾著絕佳近況，在總教練西蒙尼（Diego Simeone）執教馬競的第300場比賽，把對戰巴薩的連續不勝紀錄畫下休止符。

馬競在國王盃4強出局，西甲目前落後少賽1場的皇馬7分，本季爭冠的主要戰場應是歐冠。馬競在西甲的戰績壓力沒有巴薩大，或許更能放手發揮。

★運彩投注分析

而在台灣運彩開出的不讓分盤，客勝賠率2.10、主勝賠率2.65，客隊巴薩獲勝的看好度稍高。而讓分盤為巴薩讓1球，讓分和局（即巴薩贏1球過盤）的賠率卻高達4.00，其實兩隊的防守都不錯，巴薩大勝的機會並不高，預測巴薩小贏1球的彩迷或許可以考慮。

(中時電子報)