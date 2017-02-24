臉書連2季登對沖基金最愛

我要評比

美國財經媒體MarketWatch報導，社群媒體龍頭臉書(Facebook)連2季成為對沖基金的最愛，上一季前50大對沖基金共有27家持有臉書，這對於持有臉書的對沖基金投資人來說可是一大利多，因為該檔個股股價今年來已經飆漲快2成。

報導指出，根據FactSet的統計，截至上季底前50大對沖基金有多達27家持有臉書，連2季成為最多對沖基金持有的股票，威士(Visa)與微軟(Microsoft)分居第2與第3，持有相關個股的對沖基金家數各為25與23家。

(工商)