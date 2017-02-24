金正男遇刺 陸官方學北韓不提名字
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇刺後，北韓不承認馬來西亞驗屍結果，還刻意不提金正男的名字。與平壤關係密切的中國大陸官方也絕口不提，以「朝鮮（北韓）公民」稱呼金正男。
金正男13日在吉隆坡機場遇害，最新消息指他是被VX神經毒劑殺害。但北韓官媒中央通信社23日首次對此事件表態，卻說是「持外國護照的北韓公民」當天在大馬搭機前突陷休克狀態，並在送醫途中死亡。
北韓官媒時隔10天打破沉默，卻對「金正男」這3字隻字未提。大馬當局調查之際，北韓駐馬來西亞大使姜哲20日也堅稱，遇刺的人不是金正男。
值得一提的是，金正男遇害後，中國大陸中央電視台的報導原本都還直呼「金正男」，但這幾天相關報導也做了「隱晦其名」的處理。
查閱央視網可發現，中國大陸央視直到18日都還有「追蹤金正男在馬來西亞死亡事件」相關報導。但到了今天，報導殺手使用VX神經毒劑行兇的標題卻變成「一朝鮮籍男子在吉隆坡死亡事件追蹤」。
而中國大陸外交部發言人耿爽今天下午在例行記者會回應相關提問時也說，這是「一起朝鮮公民在第三國，也就是馬來西亞死亡的事件」，馬來西亞方面正在調查此事。
至於有媒體報導大馬警方將就金正男事件請求中國大陸協助聯繫其家屬，耿爽則說「不了解有關情況」。
金正男生前長期在北京與澳門生活，外傳受中國大陸保護。由於諸多外媒報導直指金正恩就是金正男遇害的幕後指使者，這起事件是否使北京與平壤長期緊密的關係生變，引起各方關注。1060224
(中央社)
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