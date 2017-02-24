導演王毓雅成立傳媒中心 在陸發揚國片
面對競爭日趨激烈的電影市場，台灣導演王毓雅今天在上海成立傳媒中心，希望透過中國大陸市場讓華語電影與國際接軌，進一步把國片發揚光大，也提供台灣演員另一個舞台。
王毓雅成立的「上海厚益文化傳媒中心」今天開幕。她近幾年已募資拍攝8部電影，這些電影都會在大陸院線上映，將與大陸當地的發行公司結合並宣傳。
她說，台灣電影多是小成本製作，「以小搏大」是很好的策略。
王毓雅指出，自己在台灣有20年的製作、拍攝、發行經驗，希望可以讓優質的華語電影和大陸的優質基金及合作單位接軌。此外，台灣有很多好演員，希望陸續把一些優秀的演員引到大陸，把市場做大。
演員蕭薔也到場相挺，她是在2004年的情人節認識王毓雅。王毓雅在美國長大，日本求學，中日英文俱佳。蕭薔說，很欣賞王毓雅的審美觀，她看上的女生都有非常特別的才華和魅力。
演員林若亞表示，一開始以為王毓雅很兇，但相處後覺得很像哥兒們，而且能夠激發演員的潛力。
演員林韋君則說，自己第一部拍攝的電影就是由王毓雅執導，她給演員的感覺很像朋友。1060224
(中央社)
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