職業燒燙傷多年輕人 奇美醫幫助重返職場
燒燙傷是常見嚴重外傷之一，奇美醫學中心急診醫學部統計，2014年1至12月，因燒燙傷至急診就醫的病患就有為453人，其中，將近半數為職業性燒燙傷患者，較容易被低估的創傷後發生壓力症候群比例，也有2.2%至2.6%。
急診部主治醫師郭婉吟指出，職業類燒燙傷病人通常較年輕，受傷後，除了需面對漫長復健路，影響家庭經濟，同時還承受社會心理等各方面問題，罹患創傷後壓力症候群往往被低估。
她印象最深刻的個案，是一名從事架設鐵皮屋的27歲男子，在屋頂工作時，手持金屬棒不慎誤觸高壓電，導致雙手虎口有2到4度15%面積的嚴重燒燙傷，同時併發橫紋肌溶解症、敗血症，之後經過多次手術，雙手上臂被迫截肢，年輕男子不斷回想遭電擊的瞬間，天天失眠、感到恐慌，痛苦到寢食難安，罹患創傷後壓力症候群。
職業醫學科主任蘇世斌說，曾遇過一名鋼鐵工廠工程師，全身防護走在廠房，行進間不慎踢到400度高溫鐵板，當下不以為意，回家發現腳潰爛，腳趾面臨截肢，他說，該工程師當時還有防護，若無防護恐怕傷勢更重，因此也呼籲務必做好自我保護。
(中時)
關鍵字：職業燒燙傷、奇美醫學中心急診醫學部、創傷後壓力症候群
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