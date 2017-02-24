新法上路限漁獲配額 漁民不堪虧損頻頻返台
爭議再起！漁業署新法上路1個多月，漁民怨氣未減反增，近日傳出10多艘在印度洋海域作業的漁船陸續返港，主因是漁獲配額制度產生「虧本問題」，苦嘆一年最多30噸的配額產值根本沒賺反賠，加上政府漠視問題嚴重性，他們只好用行動以示抗議。
「政府為要迎合國際就犧牲漁民權利？」漁民憤怒指出，以前都沒有限制各海域漁獲量配額，其他國家也沒有，為何現在不只設限還如此嚴格，每艘船配額不同不打緊，但配額多少的界定標準卻毫無根據，這讓漁民如何信服，且制定的額度完全不合理。
漁民說，1艘船若分到10噸的配額，月收約20萬左右，但先決條件是要捕到每條1公斤達120元價值的魚隻，這已經有困難度在，而即使真的都有捕到，賺的錢也不過支付漁工薪水、船隻開銷等，很多船東或船長看破後，紛紛無奈折返，免得越虧越多。
漁民指出，在印度洋作業的嘉義財號，因為虧損嚴重已在9日解散境外雇用的漁工，哀莫大於心死地返回台灣，預估2月27日到達東港，而這不是第1艘因配額問題求救無門而返台的例子，近來已有10多艘陸續返港，屆時將一同向政府提出最沉重的抗議，爭回自己的權利。
另外，漁民也指出，「不只配額，外籍漁工也是一大問題」，他們說，逃逸的外籍漁工防不勝防，且還規定需要半年才能補人，但又規定3個月沒出港就要遣返聘僱的漁工，這種不合邏輯的規定，他們實在不懂得如何跟進。
(中時)
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