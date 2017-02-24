清奈辦事處長 應邀勘查為台商布局找地

為有效推動新南向政策，駐清奈辦事處處長李朝成23、24日，應邀赴清奈附近勘查適合台灣中小型太陽能企業進駐的工業區預定地及自由貿易區，將提供相關資訊給有意進駐台商。

李朝成23日應印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）能源發展署署長拉朱（Jagmohan Singh Raju）邀請，前往位於清奈西南部的昆卓杜爾（Kundrathur）勘查適合台灣中小型太陽能企業進駐的第一期160英畝工業區預定地。

李朝成指出，這塊地緊鄰清奈市外環道路，離市中心不到20公里，鄰近地區已有多個資訊工業園區，還有日、韓、美及印度汽車工業專區，距離機場10公里，距離清奈和印諾爾（Ennore）兩商港僅20公里與50公里，交通便利，設施符合台灣太陽能產業集體群聚進駐需求。

此外，李朝成今天上午又應拉朱邀請，前往位於清奈市西方40公里處的清奈自由貿易區，參觀自貿區內設施與發展計畫。

李朝成說，清奈自貿區占地250英畝，設有先進倉儲設施，供各國廠商免稅進口貨物暫存使用，經過加值服務、集裝或分裝後，轉運到印度各地或國外買主時，再結算關稅。

目前，他指出，已有印度、美國、日本和新加坡等多家大型物流公司進駐清奈自貿區提供服務，對象多為設在印度的採購商，進口產品分別來自台灣、德國、中國大陸、新加坡、日本和奧地利等。

李朝成認為，清奈自貿區適合有意進入印度市場或透過印度轉銷往中東、非洲的台灣中小企業在免設立公司下，先在此設立據點、展示間，運送產品至清奈自貿區後，再分銷或拓展印度買主。除可縮短交貨時間，降低分批寄運成本，還可提供印度採購者實地看貨的機會，迅速建立貿易關係，更可測試印度市場對產品的接受度，也是理想地點。

李朝成表示，歡迎有興趣台商與駐清奈代表處或駐清奈台灣貿易中心聯繫。1060224

(中央社)