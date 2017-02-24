宜蘭1養鴨場確診H5 撲殺5000隻鴨

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宜蘭縣政府動植物防疫所今（24日）晚表示，宜蘭縣三星鄉有一家養鴨場確診H5禽流感病毒病例，因此今晚啟動撲殺消毒作業，撲殺鴨隻達5000隻。

宜蘭縣動植物防疫所指出，上周員山鄉一家屠宰場有屠體出現禽流感病徵，送驗後得知是H5確診病例，經撲殺屠體與同批活體，並針對周邊半徑5公里作移動管制與採樣監測。

防疫所指出，今天傍晚得知三星鄉一家養鴨場被驗出有H5禽流感病例，但還沒分型，已在今晚啟動撲殺、消毒作業，感染途徑將由專家調查。

(中時電子報)