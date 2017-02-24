想到海島度假嗎？美旅遊雜誌評選 世界10大最棒島嶼

一趟完美的海島之旅，是不少旅人的夢想旅程。(圖/達志影像/shutterstock提供)

對於許多每天處在快節奏生活的都市人來說，若能來一趟夢幻的海島度假，肯定是解放身心靈的最佳選擇。但海島國家如此多，該怎麼選擇才是最好？美國著名旅遊雜誌《Travel & Leisure》近來就公佈一項榜單，評選世界10大最棒島嶼，提供給嚮往海島遊的旅人參考。

《Travel & Leisure》每年皆會進行「世界之最」的調查，其根據讀者所分享的旅遊經驗與對各方面的評分中，整理出一份頗具公信力的榜單；近來該雜誌就公佈世界10大最棒島嶼的評選結果，其中菲律賓就包辦3名。

而這三座海島分別是，宿霧（第6名）、長灘島（第2名）和巴拉望（第1名）。《Travel & Leisure》表示，菲律賓擁有極清澈海水與如白糖般的沙灘，是一個即使旅途遙遠，眾多旅人仍不惜前往的美麗勝地；像是宿霧賞鯨鯊、長灘島的斷崖跳水和巴拉望自然生態之旅，都讓去過的人於心裡留下深刻的印象。

夏威夷海域是座頭鯨的越冬地。(圖/達志影像/shutterstock提供)

此外，夏威夷的考艾島和茂宜島也皆入選至榜單中，《Travel & Leisure》指出原因，稱其不但擁有迷人的自然景觀，完美的高爾夫球場和頂級度假村也成一大誘因。另外，夏威夷海域是座頭鯨的越冬地，每年12月下旬到隔年5月上旬正是完美的觀鯨時機。

最後，《Travel & Leisure》認為，這些旅人心中的海島勝地都有一個共同點，都是難以言喻的美麗之地，和擁有讓人沉浸於幸福狀態的能力。

世界10大最棒島嶼排名：

10、巴里島，印尼（Bali, Indonesia）

9、考艾島，夏威夷（Kauai, Hawaii）

8、希爾頓黑德島，美國南卡羅來納州（Hilton Head, South Carolina）

7、茂宜島，夏威夷（Maui, Hawaii）

6、菲律賓，宿霧（Cebu, Philippines）

5、聖托里尼，希臘（Santorini, Greece）

4、懷希基島，紐西蘭（Waiheke Island, New Zealand）

3、伊斯基亞，義大利（Ischia, Italy）

2、菲律賓，長灘島（Boracay, Philippines）

1、菲律賓，巴拉望（Palawan, Philippines）

(中時電子報)