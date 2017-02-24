高市勞工局公布違反勞基法名單 121家上榜
高雄市勞工局今天公布今年第2次違反勞基法名單，共有121家上榜，分別開罰2萬至14萬元不等。
其中一成保溫耐火工程公司讓勞工單月加班高達63.5小時、勞工於晚上11點下班，隔天清晨6點47分又上班，中間休息時間不足8小時，且未依法給付加班費為第3度違規，重罰14萬元。
另大魯閣賽道樂園，讓工讀生從早上7點上班到晚上11點才下班，給付工讀生加班費未依法加成、使勞工單日工作逾12小時，遭罰4萬元。
憶錩營造僅核給勞工薪資2萬元，低於基本工資，又未置備勞工出勤紀錄，遭罰11萬元；蜜達絲生技公司自勞工工資扣除制服費用、單月加班高達58小時、使勞工連續出勤達14日等，遭罰10萬元；全聯康定店未依法給付勞工加班費，遭罰2萬元。
勞工局也公布去年「會計服務業專案檢查」違法5家業者，日正聯合會計師事務所高雄分所未給勞工加班費，使勞工加班72小時，使勞工連續出勤20日、未發給國定假日出勤加倍工資情事，開罰8萬元。
安侯建業聯合會計師事務所使勞工單月加班123.5小時、單月連續41日、未給國定假日加倍工資，開罰8萬元。
勞工局指出，本次會計服務業稽查結果普遍有加班費給付不足、加班超時、4月及5月間國定假日未給的情形，顯示會計服務業仍應加強工時管理，勞工局今年將持續複查，確保事業單位落實法令規定。
(中時)
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