嘉義竹崎外籍男女摔車 釀1死1傷

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今晚六點多在嘉義縣竹崎鄉鹿滿村嘉133鄉道發生車禍釀1死1傷，2名外籍人士互載疑路況不熟自摔，撞到路旁的小土地公廟，詳細原因仍待警方調查。

警方表示，死者為加拿大籍男性外籍人士，另一名年約20歲的捷克籍女性外籍人士，事發後送嘉基醫院，因嘉基急診室滿床，晚間7點多轉送聖馬爾定醫院。

院方表示，女傷者頭部撕裂傷、身體擦挫傷，意識清楚，尚在醫院觀察治療。

(中時)