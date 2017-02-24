冷氣團報到 小心燃氣熱水器成殺手

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近日受強烈大陸冷氣團影響，氣溫驟降，也傳出一起疑使用熱水器一氧化碳中毒悲劇！市府消防局表示，除注意保暖，使用燃氣熱水器務必保持良好的通風環境，避免一氧化碳中毒風險。

如果對熱水器安全有疑慮，可撥打「119」利用消防局「反碳風水師」服務，消防人員將到民眾家中檢查熱水器是否安全。

消防局提醒，一氧化碳無色、無味，中毒後不易被察覺，且常被誤判為「感冒」或「食物中毒」而延誤就醫。

若家中同時出現多人有疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等類似癥狀，就應警覺是否為一氧化碳中毒，並立即關閉家中燃氣熱水器、開啟門窗通風。

消防局長蕭煥章呼籲，民眾可自行檢視熱水器安裝位置是否安全，安裝熱水器應確實遵守「五要」原則，才能免於一氧化碳中毒危險。「五要」為要保持環境「通風」、要選擇合格「標示」、要使用正確「型式」、要注意安全的「安裝」及要注意平時「檢修」。

蕭煥章說，為維護民眾生命安全，市府今年度提供受理居家有一氧化碳中毒潛勢場所補助遷移或更換燃氣熱水器，每戶最高補助3000元並以一次為限，有意申請補助的民眾，把握居家安全的機會。

(中時)