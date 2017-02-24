F-16V維修廠 台中開廠

美國在台協會公佈的F-16V維修廠啟用典禮照片，可看到二戰期間中印緬戰區的徽章，可見美方十分重視中美雙方延續自抗戰時代的情誼。（美國在台協會）

美國在台協會今日在臉書頁面上，公佈了F-16V戰鬥機台中維修廠啟用典禮的照片。

在中共抗議的情況下，美國政府駁回了台灣購買F-16C/D型的要求，而決定為目前中華民國空軍裝備的144架F-16A/B型戰鬥機進行性能提升。升級版的F-16A/B型戰鬥機安裝AN/APG-83型主動相位陣列雷達，還有全新的任務電腦與座艙介面，具備與阿拉伯聯合大公國F-16E同等性能，並被命名為F-16V。其中V的意思，指的是F-16的暱稱，也就是「毒蛇」（Viper）。

洛克希德－馬丁公司將在六年內，完成對這144架F-16A/B型戰鬥機的改良工作，並培訓台灣的技術人員。到目前為止，已經有四架F-16V的改良工作在漢翔公司台中廠內完成。而從美國在台協會公佈的照片中，可看到台北辦事處處長梅建華先生出席了台中維修廠的啟用典禮，可見美方對此一馬英九政府時代完成的軍事採購案高度重視。

(中時電子報)