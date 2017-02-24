台中一氧化碳中毒 釀2死4傷

台中市太平區一棟大樓住戶將瓦斯熱水器裝在室內，加上窗戶緊閉，發生一氧化碳中毒意外，造成2死4傷。（盧金足翻攝）

後陽台掛滿衣物，疑疑空氣不流通，釀一氧化碳中毒意外。（盧金足翻攝）

台中市太平區中山路四段133巷1棟大樓今天（24日）傳出疑似一氧化碳中毒案，消防局到場發現屋內1名34歲許姓女子，及她就讀小1、7歲兒子已經死亡，還有4人頭暈及身體不適送往中國醫藥大學附設醫院救治，另外1名報案者意識清楚，7歲唐姓男童就讀的學校獲悉後難過不已，老師說男童很乖巧，無奈遭此意外。

消防局今天上午10時44分接獲報案，有民眾指稱，他住在位於太平區中山路4段1棟12層樓高的集合住宅8樓，早上起來發現有家人已無生命，急需緊急送醫。

由於疑以發生一氧中毒意外，情況危急，消防局立即前往救援，消防及救護人員到達時，發現一家7口中，屋內有1男1女共兩人已明顯死亡，據查是一對同住一間房的母子，其他4人則有頭暈、身體不適，緊急送醫。

今天早上10點多先發現異樣的是，許女的大兒子起床要去工作時，走到緊鄰陽台的媽媽房間，正要拿取衣服穿時，發現媽媽和小弟竟昏迷不醒，他馬上打119報案，死者許女和小兒子及2兒子同睡一房，只有2兒子存活，而住在隔壁房間的阿嬤，房內飼養4隻狗2隻貓，這些狗貓都無生命危險。

消防局調查，疑因使用天然氣熱水器造成，救護人員到達時，發現不幸喪命的這對母子，睡覺的房間緊鄰浴室及陽台，陽台牆上設置熱水器，窗戶則可能因為天氣變冷緊閉，躺在床上的母子已無生命跡象。

在場的25歲張姓男子意識楚，一度拒送醫，他向消防局人員表示，23日晚上11點左右還有使用熱水器，之後有沒有人再使用就不知道。

中國醫藥大學附設醫院表示，6名送醫民眾，其中歲許姓女子與小兒子到院前已經死亡，另外4名患者，包括55歲的外婆、16歲大兒子、14歲2兒子及許女弟弟的女性友人等，意識都清楚，生命跡象穩定，接受全氧治療中。

台中市消防救災救護第3大隊長詹仁傑指出，這起意外疑因使用燃氣熱水器釀禍，熱水器裝在陽台上，由於一氧化碳比空氣輕，不排除可能前晚一氧化碳已開始蓄積，加上窗戶緊閉空氣不流通，民眾入睡後難以查覺，真正死因仍待鑑定。

中國附醫表示，台中一氧化碳中毒的病人，目前5名病人都已接受高壓氧治療，其中兩名22歲與10歲的男性，及另1名24歲的女性，需收住加護病房治療觀察，生命跡象皆穩定，55歲、16歲的兩名病患收治住院觀察中。

不幸喪命的男童學校說，這名學生平常在校表現都正常，沒有異樣，校方接到通知也覺得非常難過，教育局學生事務室會協助簽核急難救助金。

(中時)