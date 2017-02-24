台銀輸球戰績墊底 確定無緣季後賽

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SBL台銀隊今天以72比74敗給台啤，戰績變成7勝22敗，例行賽確定排名墊底，也無緣季後賽。

第14季超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行對台灣啤酒的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行。

台銀首節靠陳順詳包含一計三分球在內，4投3中攻下7分帶領，以16比15小幅領先台啤1分。

次節雙方表現不分上下，各得14分的情況下，台銀半場仍以30比29領先台啤1分。

易籃再戰戰況依舊膠著，台銀陳順詳、李恩（LiamMcMorrow）單節各拿6分，台啤則靠戴維斯（Bryan Davis）獨拿9分抗衡，這節台銀打24比23攻勢，再以54比52領先台啤。

關鍵的第4節，台銀卻突然找不到準星，兩分球12次出手只命中2球，命中率不到兩成的情況下，被台啤打出22比18攻勢，最終台銀以72比74輸球。

台銀今天賽前戰績7勝21敗，輸球後戰績變成7勝22敗，確定在例行賽墊底，也就此確定無緣季後賽。1060224

(中央社)