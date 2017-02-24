梁振英指炒房客已退場 港房價卻創新高

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香港行政長官（特首）梁振英今天說，港府祭出多輪「辣招」抑制房市投機後，炒房客基本上已退場。但一項香港房價指數卻創歷史新高，業界預期新一波漲勢已展開。

中新社報導，梁振英出席「行政長官午餐講座：繼續全面增加土地及房屋供應」並發表演說指出，在香港土地房屋供不應求的情況下，港府基本理念是「港人自住」需求應該優先滿足。

他說，港府為此祭出多輪房市「辣招」，已有效抑制投機、外來和投資等非「港人自住」需求，炒房客基本上已退場，港人自住買家有了更大空間。

但反映香港中古私人住宅價格的中原城市領先指數（CCL）24日達到147.74點，創歷史新高。這項指數較前一週上漲0.62%，較2015年9月的前波高點高出0.56%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良升認為，春節長假後首週，也就是美國升息後第8週，三大CCL指數齊創歷史新高，可見房價漲勢明顯，相信本週CCL創歷史新高後，新一波漲勢將展開。

CCL指數為香港地產市場變動趨勢的參考指標，由中原地產編製，數據取自香港大型社區住宅過去1週的二手成交價，每逢週五公布。1997年7月的指數水準為100點。1060224

(中央社)