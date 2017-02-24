梁振英指炒房客已退場 港房價卻創新高
香港行政長官（特首）梁振英今天說，港府祭出多輪「辣招」抑制房市投機後，炒房客基本上已退場。但一項香港房價指數卻創歷史新高，業界預期新一波漲勢已展開。
中新社報導，梁振英出席「行政長官午餐講座：繼續全面增加土地及房屋供應」並發表演說指出，在香港土地房屋供不應求的情況下，港府基本理念是「港人自住」需求應該優先滿足。
他說，港府為此祭出多輪房市「辣招」，已有效抑制投機、外來和投資等非「港人自住」需求，炒房客基本上已退場，港人自住買家有了更大空間。
但反映香港中古私人住宅價格的中原城市領先指數（CCL）24日達到147.74點，創歷史新高。這項指數較前一週上漲0.62%，較2015年9月的前波高點高出0.56%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良升認為，春節長假後首週，也就是美國升息後第8週，三大CCL指數齊創歷史新高，可見房價漲勢明顯，相信本週CCL創歷史新高後，新一波漲勢將展開。
CCL指數為香港地產市場變動趨勢的參考指標，由中原地產編製，數據取自香港大型社區住宅過去1週的二手成交價，每逢週五公布。1997年7月的指數水準為100點。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。