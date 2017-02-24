南非排外暴行雙方對峙 警方射橡皮子彈

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南非普勒托利亞今天發生大規模排外衝突，一改往年挨打局面，遭排外對象拿出預藏武器與示威民眾對峙，大批警力駐守現場以橡皮子彈和催淚瓦斯驅散人群，防止情況惡化。

警方直升機在天空盤旋，地面警力發射催淚瓦斯和橡皮子彈，外加鎮暴車上方的水柱，試圖驅散雙方人馬。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天報導指出，抗議人群分成兩派，一派主張以和平方式向國會遞交請願書，另一派則主張以暴力主持正義，並動手藉著排外名義行搶劫商家之實。

該區域外來人口主要為東非的索馬利亞（Somalia）。他們手持武器堅決不離開自己的店鋪或住家。

排外是本地黑人以經濟威脅為由針對外來低階工人與小商販為對象的事件。

南非是非洲相對富裕的國家，吸引戰亂國，如索馬利亞、剛果，和貧窮國，如辛巴威、馬拉威、衣索比亞的人民爭相來此謀生，進而落地生根。

據估計，來自他國合法與非法的黑人總和約400萬，幾乎占南非人口5500萬的7%，形成不容忽視的外來人口。

失業率高居不下的南非，本勞怨恨外勞以廉價工資取得低階工作；本地許多小商店生意清淡，源自於外國黑人所開設小店舖以低利潤搶走顧客。異地求生不得不勤奮工作的外勞所帶來的經濟威脅是排外主因。

報導指出，執政黨非洲民族議會（ANC）已於第一時間嚴詞譴責所有暴力行為。發言人柯德瓦（Zizi Kodwa）在聲明稿中表示「暴力在我們國家是無法立足的，我們努力與鄰近所有國家和平共處」。1060224

(中央社)