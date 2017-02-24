共軍上將落馬 陸國防大學前校長辭人大
新華社報導，中共解放軍國防大學前校長王喜斌因涉嫌職務犯罪，辭去中國大陸第12屆全國人大代表職務。官拜上將的王喜斌成為最新一名落馬的共軍高階將領。
中國大陸第12屆全國人民代表大會常務委員會第26次會議今天表決通過關於個別代表的代表資格報告，同意終止王喜斌，以及中共甘肅省委前常委、前副省長虞海燕等人的12屆全國人大代表資格。
報導指出，中共解放軍國防大學選舉委員會2016年12月28日接受王喜斌辭職。
這使他成為繼曾任中共中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄，以及空軍前政委田修思等人後，另一名落馬的退役共軍高階將領。
1948年出生的王喜斌，黑龍江寧安人，中共解放軍裝甲兵學院軍事指揮專業畢業。曾任共軍第27集團軍軍長、北京軍區參謀長，中共解放軍國防大學校長，官拜上將。2013年7月退役後，改任全國人大常委會委員。1060224
(中央社)
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