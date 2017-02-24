劉嘉玲在浙江義烏首錄真人秀《奔跑吧！》

劉嘉玲（中）首次參加《奔跑吧！》，挽著鄧超（左）及港星黃宗澤合影。（取自新浪微博＠劉嘉玲）

劉嘉玲（前排左2）和《奔跑吧！》成員換上復古服裝，走在義烏佛堂古鎮的街道上，頗有年代感。（取自新浪微博＠劉嘉玲）

劉嘉玲（左4）與黃宗澤（左起）、鄭愷、鄧超、魏大勛、鹿晗、王祖藍、袁姍姍等人一起錄《奔跑吧！》。（取自新浪微博＠劉嘉玲）

劉嘉玲今天（24日）晚上9點半在微博po出3張《奔跑吧！》（原名《奔跑吧兄弟》）在浙江義烏錄影的工作照，感性地寫下錄影心得：「很久以前，有那麼幾個人，他們一直奔跑在觀眾的視線裡」。

據了解，《奔跑吧！》2月22日起在義烏錄影，地點包括義烏佛堂古鎮、義烏國際博覽中心等地，許多粉絲聞風而至。例如佛堂古鎮原本是個安寧的老街區，卻因《奔跑吧》製作單位在這裡工作，湧入大批人群，當地政府為維持秩序，派出大量公安人員，老街頓時人聲鼎沸。

劉嘉玲po出的照片中，可以看到錄影的人包括鄧超、王祖藍、鹿晗、袁姍姍、鄭愷、黃宗澤、魏大勛等人，大家或穿著1960年代的服裝、拿著大小不一的行囊走在古老的街道，或是穿著運動服搞笑地拍背影照，頗為歡樂。

(旺報)