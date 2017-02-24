同住姪子引賊入室 76歲老翁遭搶

警方前天前往桃園一處汽車旅館，逮捕正好要退房的陳男。（莊旻靜翻攝）

陳男駕駛贓車之一，在犯案當天晚上重回現場附近，卻自撞國小圍牆，成為破案關鍵之一。（莊旻靜翻攝）

為了避免嫌疑，呂男等一夥人犯案時，刻意不走正門而破壞鐵窗，營造外人犯案的假象。（莊旻靜翻攝）

呂翁藏在房中的現金，竟遭同住的姪子覬覦，引賊入室強盜。（莊旻靜翻攝）

新埔警分局今開說明會，敘述案情始末。（莊旻靜攝）

新竹縣新埔鎮1名76歲呂姓老翁與家族同居在山區的三合院中，22日凌晨突遭5名蒙面男子闖入他獨居臥室，手腳皆被綁縛，房中藏有19.5萬元現金均被搶走，警方調查後，發現此起強盜案主嫌竟是呂翁姪子，警方已逮捕呂翁姪子及另名陳姓男子，尚有4人在逃。

此起強盜案件發生在22日凌晨3點半，呂翁與外籍看護居住在新埔鎮山區中三合院的右廂房，當時呂翁已入睡，鐵窗卻遭人鋸開，5蒙面男子闖入，分別用膠帶綁住呂翁手腳，還用棉被悶住呂翁頭部，以免他發出聲音，其後逕自找出19.5萬現金，隨後共乘贓車逃逸。

警方獲報後到場，發現呂翁居住處偏遠難覓，且5嫌未搶皮包卻直接找出現金，懷疑是內賊所為，儘管嫌疑人變造車牌又開贓車，警方仍透過沿路監視器，鎖定特定對象。

22日晚間9點許，犯嫌之一的34歲陳姓男子駕駛贓車，重回犯案現場附近，卻自撞國小圍牆，由女友接應離開。隨後則有知情人士將陳男皮包交給警察，內有2萬餘贓款和證件，警方經監視器、車上證物，鎖定陳男追查，昨天在桃園1處汽車旅館逮捕陳男。

陳男坦承犯案，供出此起案件由呂翁姪子、44歲的呂男策畫，共有6人投入，其中1人因受傷未實際犯案，但仍有分得贓款，但呂男卻疑因良心不安未取款，警詢時也否認犯案。

呂男與被害的呂翁分住在三合院的正房右側、及右廂房，幾乎僅一牆之隔，呂男告訴同夥，其叔叔因土地仲介、要給下月看護費，房中藏有現金，1個月前預謀犯案。

至於呂男則在案發後，為了避免嫌疑，照常回家，而警方前天在逮捕陳男後，也前往呂家拘提呂男，警方昨依強盜罪，將2人移送法辦，並持續追查在逃的4人。

(中時)