陸發布存管细則 網貸平台9成面臨生死劫
大陸銀監會近日正式發布《網路借貸資金存管業務指引》，明確銀行對接P2P資金存管業務的具體要求，內容包含要求網貸平台不得用存管銀行做行銷宣傳；網貸機構應指定唯一一家商業銀行作爲資金存管機構，且存管銀行不得對網貸交易行爲提供保證或擔保。
談及新政策對行業的影響，銅掌櫃副總裁金少策坦言，《存管指引》落地後，將有9成網貸平台面臨生死劫。
根據和訊網報導，融360網貸研究員韓騰分析，網貸行業整頓已經步入收尾階段，各平台基於業務合法需求，越來越迫切地希望完成銀行存管簽約和對接。未來，隨著各地備案制度陸續出台和《存管指引》落地，銀行參與網貸存管業務的動力也會有所增強。
人人貸聯合創始人楊一夫同時指出，《存管指引》爲銀行設定一定的資質門檻，只有符合業務要求，有足夠技術能力的銀行才可以擔當存管人角色。整體來說，這對於銀行是一塊全新的業務。
值得注意的是，除了銀行存管之外，目前聯合存管也是大家關注焦點。捷越聯合首席風控官王曉婷指出，《存管指引》明確否定掉第三方支付機構的聯合存管模式。不過，愛錢進CEO楊帆表示，由於第三方支付機構的存管技術較爲成熟，未來可考慮從爲銀行資金存管提供輔助服務的角度切入網貸存管業務。
(旺報)
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