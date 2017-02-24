林岱樺與高雄青年創業家用餐 交流市政願景
為了打造優質的創業環境，立法委員林岱樺今天晚間邀請10位熱愛高雄、在高雄創業打拚的年輕人一同用晚餐，交流市政願景。餐會前，林岱樺以線上直播的方式與創業青年Eros主題派對創辦人Tina做一場直播訪談，談論創業相關的產業現況，以及協助創業者的政策擬定方向。
林岱樺表示，在高雄服務多年，看到大部分在地年輕人畢業後到北部找工作，生根，感到蠻遺憾，一個人對於自己出生、成長、求學的地方一定會有不可取代的精神，他很希望看到年輕人回鄉，試著打拚看看，因此今天邀請在高雄打拚的創業青年，希望能激盪出更多讓高雄更好的想法，讓這些想法成為肥料，把高雄轉化成更好的土壤，青年可以在上面生根。
(中時)
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