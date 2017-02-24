導演王毓雅上海設傳媒中心 給台灣電影人舞台

導演王毓雅24日在上海成立上海厚益文化傳媒中心，不少藝人到場站台打氣。(記者陳曼儂攝)

面對競爭日趨激烈的電影市場，台灣導演王毓雅24日在上海成立「上海厚益文化傳媒中心」，希望透過大陸的龐大市場與資金，讓更多華語電影與國際接軌、也給更多台灣的演員與電影創作者更多舞台與機會。

「對台灣來說，『以小搏大』是很好的策略！」王毓雅2年完成8部電影，她說，台灣電影的預算不高，大家都踏踏實實地把片子做好，這次選在上海落地，就是希望這些好作品能有更多合作夥伴，登上大陸的院線。

王毓雅表示，自己在台灣有20年的製作、拍攝、發行經驗，但看著大陸的龐大市場，希望讓更多優質的華語電影與大陸的優質基金落地接軌，讓台灣優秀的演員與幕後工作人員，能有機會作更大格局的電影。

當天包括演員蕭薔、林韋君、林若亞等人也出席站台。

(旺報)