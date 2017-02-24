SBL》擺明練兵！達欣輸裕隆不意外

賀夫小試身手，只打12分鐘就拿15分、5籃板。(中華籃協提供)

台北達欣24日遭遇新北裕隆，賽前就讓3名主力沒換球衣宣告輪休，擺明就以磨練新人為主，跟全力爭搶第2的裕隆心態完全相反，裕隆最終84比71痛宰達欣，繼續保持搶下例行賽第2的優勢，目前僅剩台啤有機會競爭了。

上周篤定排名第1的達欣，賽前就擺明「調整」或「練兵」立場，布拉、蘇翊傑與林宜輝3名先發主力宣告休兵，周儀翔也打不滿10分鐘就退場，造成首節打完就落後17分、上半場結束落後31分結局並不意外，卻讓比賽相當難看。

達欣此役慘敗之後，整場比賽唯一亮點則是老將林冠綸總算達成生涯3000分大關，成為史上第12位「三千分先生」，林冠綸的父母與愛妻Endo都到場幫他慶祝，「感謝達欣一直以來的照顧，當然也要感激球迷的支持。」

林冠綸賽後一邊摸著自己婚戒，一邊表示，「很榮幸能跟前面11個人並列，畢竟我不是頂尖球星，也非中華隊主力，所以能夠完成3000分，對我來說是很大的里程碑，儘管我不受疼愛，但我有我的堅持，今天才能達成。」

目前例行賽排名僅剩第2、第3名還沒出爐，除了達欣篤定第1，在台啤與裕隆24日皆勝後，富邦勇士確定排名第4，第5是桃園璞園，第6金酒，排名墊底且唯一沒拿季後賽門票的是台銀。

(中時電子報)