小英姪子現身總統府司改會議 網友大吃一驚

小英（右圖）姪子蔡元仕（左圖）現身司改會，網友驚：「太像了！」（陳君瑋攝、資料照片）

總統府今天召開司法改革國是會議第四分組首次會議，小英總統的姪子也是委員之一，宜蘭地方法院檢察署主任檢察官蔡元仕一出現會議中，讓不少網友大吃一驚，認為蔡元仕活像是女版蔡英文，很多網友驚呼說：「太像蔡英文了！」「家族專用髮型師好好笑XD。」

但也有人酸蔡元仕說：「繼康熙王朝、雍正王朝、乾隆王朝，民國的蔡氏王朝，請全民拭目以待。」「表姊部長、姪子委員～英媓萬歲啊！」「大家族真好！總是可以找到適合的位子做。」「家族事業嗎？廠廠。」「蔡總統又要出來說不知情了。」

蔡元仕的父親，就是蔡英文父親蔡潔生的二房獨子蔡瀛南，蔡元仕對自己的家庭相當低調。蔡元仕過去曾任新北、台北市士林地檢署檢察官，現為宜蘭地檢署主任檢察官，以犀利辯才聞名。

(中時電子報)