小英姪子現身總統府司改會議 網友大吃一驚
總統府今天召開司法改革國是會議第四分組首次會議，小英總統的姪子也是委員之一，宜蘭地方法院檢察署主任檢察官蔡元仕一出現會議中，讓不少網友大吃一驚，認為蔡元仕活像是女版蔡英文，很多網友驚呼說：「太像蔡英文了！」「家族專用髮型師好好笑XD。」
但也有人酸蔡元仕說：「繼康熙王朝、雍正王朝、乾隆王朝，民國的蔡氏王朝，請全民拭目以待。」「表姊部長、姪子委員～英媓萬歲啊！」「大家族真好！總是可以找到適合的位子做。」「家族事業嗎？廠廠。」「蔡總統又要出來說不知情了。」
蔡元仕的父親，就是蔡英文父親蔡潔生的二房獨子蔡瀛南，蔡元仕對自己的家庭相當低調。蔡元仕過去曾任新北、台北市士林地檢署檢察官，現為宜蘭地檢署主任檢察官，以犀利辯才聞名。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。