「魅力威尼斯 綺幻面具節」單元2公益路的「妃黛方舟」餐廳上演

活動期間至妃黛方舟用餐，有身著貢多拉船伕服、戴上面具的服務生，為客人送上威尼斯最經典的料理。（圖／曾麗芳）

活動期間至妃黛方舟用餐，有身著貢多拉船伕服、戴上面具的服務生，為客人送上威尼斯最經典的料理。（圖／曾麗芳）

碳烤海鮮檸檬薄荷，以碳烤方式突顯海先案香氣與美味，單點340元。（圖／曾麗芳）

青醬鮮蝦披薩採用西西里島式作法，採用台灣九層塔與杏仁果打製的青醬，香氣更濃，單點380元。（圖／曾麗芳）

名列世界三大嘉年華會之一的「威尼斯面具嘉年華會」，此時正在義大利威尼斯熱鬧舉行！走南歐餐飲路線、位於台中市單元2公益路的「妃黛方舟」，即日起至3月14日推出「魅力威尼斯 綺幻面具節」，集結面具、美食、音樂、藝術表演等各式各樣活動，將威尼斯面具嘉年華會的熱鬧慶典氛圍重現台中，搶攻228連續假期的餐飲商機。

礽豐國際餐飲集團行銷經理杜政蓉表示，威尼斯面具嘉年華會起源於12世紀的中古歐洲，相傳是威尼斯國王打敗了另一個城邦阿基利亞的主教馬爾瑞科，為了慶祝勝利而在聖馬可廣場舉辦盛大慶典，到了15世紀，勝利慶典逐漸演變成全民參與的狂歡盛典。

每年到了2月面具嘉年華會，無論貴族或平民，人人戴上彩繪絢麗的華麗面具搭配爭奇鬥艷的浮誇華服，穿梭在威尼斯的街道水巷間，恣意狂歡宴飲，如夢似幻、目炫神迷的古典華麗氛圍，與巴西「里約熱內盧嘉年華會」、法國「尼斯嘉年華會」並列為世界三大嘉年華會，每年吸引全球逾百萬人潮前來朝聖，也成了義大利規模最盛大的節慶活動。

去年12月營運的「妃黛方舟」，不僅是台中地區第一家以「造船廠」為設計概念的南歐餐廳，融合船艙、甲板、水幕等海洋元素的創意空間設計，更有如一艘正要啟行出海的大船，而這艘大船目前正駛入義大利威尼斯，將威尼斯面具嘉年華會的熱鬧慶典氛圍重現台中。

杜政蓉表示，活動期間至妃黛方舟用餐，有身著貢多拉船伕服、戴上面具的服務生，為客人送上威尼斯最經典的料理；午餐時段有鏡面人行動藝術表演、還有戴著夢幻面具、身穿歐洲古典華服的模特兒與客人合影；晚餐時段則有歌手吳子龍演唱義大利歌曲、默劇表演，以及塔羅牌老師駐點服務，呈現有如置身威尼斯面具嘉年華會的熱鬧氣氛及趣味性。

由118個島嶼組成、117條大小運河貫穿其間的威尼斯，有如一座漂浮在海面上的水都，因此海鮮也成了當地料理最重要的食材，威尼斯人習慣以當天現撈的新鮮漁貨，搭配炸、烤、水煮涼拌等不同料理方式，呈現海鮮最自然的原汁原味。

例如「炸海鮮」，就是威尼斯最具代表性的傳統料理，以現撈海鮮裹薄粉酥炸，呈現外酥脆而內軟Q的鮮美滋味，也是許多觀光客來威尼斯必嚐的美味佳餚；而四周環海的威尼斯，由於冬季氣候寒冷，因此口感濃厚又充滿暖意的「肉醬千層麵」，就成了當地人最愛的麵食之一。

此外，說到威尼斯最經典的甜點與街頭小吃，就不可錯過柑橘沙癸娜與炸麵糰（Fritelle）。前者將糖漬香橙絲與巧克力相結合，在絲滑濃醇的巧克力口感中呈現清新的柑橘芬芳；後者把包入葡萄乾的麵糰入鍋油炸，再灑上糖霜提味，做法類似炸雙胞，外皮香酥、內餡軟Q。妃黛方舟義大利主廚克勞帝歐將準備這道經典小吃，贈送給來店用餐的客人。

(工商)