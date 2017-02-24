中油招考甄試疑作弊 啟動調查

我要評比

中油公司去年底舉行的新進人員甄試，傳出疑似有作弊事件。中油今晚表示，目前正在進行了解及調查，暫先不多做評論。但據知，中油政風單位對此已啟動調查。

根據中央社報導，甄試結果日前放榜，有媒體接獲爆料指出，有部分考生疑似舞弊，中油在農曆春節過後針對部分報到考生進行重考，多達10餘人獲得低分。

中油今晚受訪表示，對於整起案件正在進行了解中。據了解，中油政風單位也已介入調查此事。

(中時電子報)