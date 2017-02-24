殺配偶入獄 尼泊爾男女囚攜手迎第2春

因分別殺害配偶而入獄服刑的1對男女，在尼泊爾西部1座監獄裡結為連理，但他們得等到新郎剩下14年刑滿出獄後才能真正完婚。

法新社報導，同在卡里喀地方監獄（Kalikot District Jail）服刑的這對男女，分別是謀殺妻子遭判處20年徒刑的33歲寇瑞拉（Dilli Koirala），以及因殺夫入獄，還有4年刑期的畢絲妲（Mimkosha Bista）。

這2名殺人犯在婚禮前從未見過彼此，這次婚姻是由寇瑞拉的母親一手促成，她因幫助兒子殺妻，也在同座監獄服刑。

根據「共和報」（Republica），30歲的畢絲妲在婚禮後表示：「他殺了妻子，而我殺了丈夫。他母親喜歡我，這也是我親近他的原因之一。」

獄方官員馬哈托（Sanjay Mahato）告訴法新社，當地神職人員昨天早上為他們舉行1場印度教儀式，由監獄工作人員及其他囚犯見證。

他也說：「他們在獄中不被准許待在一起，因為我們有分別關押男性與女性囚犯的不同區域。但我們決定讓他們每月能面對面談話2次。」

參與這次不尋常婚禮的律師拉班（Danam Raj Bam）告訴法新社，這對男女之所以決定與對方結婚，是因為他們認為，自己不太可能再找到願意與他們結婚的對象。（譯者：中央社廖禹揚）1060224

(中央社)