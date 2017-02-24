德、義挺歐盟 英脫歐要先付600億歐元分手費

金融時報報導，當英國與歐盟正卡在600億歐元分手費而鬧得不歡而散之際，德、義兩國已表態力挺歐盟強硬立場，也就是直到英國承諾繳交這筆鉅額分手費與確認歐盟公民在英權利，才會與英國進行脫歐後的貿易談判。

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