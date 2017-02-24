歐洲央行官員 嚴批川普經濟政策

我要評比

華爾街日報報導，包括德國央行總裁等3大重量級歐洲央行官員，週四相繼嚴批美國總統川普(Donald Trump)的經濟政策，特別是他所主張的保護主義，可能危及全球化及自由貿易。

這些官員的強烈措辭，也反映出全球決策官員對於川普非傳統的經濟政策與執政風格，日益感到不安。

(工商)