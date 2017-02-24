走出不倫戀 彎彎：我們現在很幸福
插畫天后彎彎2014年5月與愛情長跑十年男友何吉原結婚，新婚不滿1個月，就被爆出她劈腿插畫家黃大爺，最後獲得老公原諒，還在去年生下一子「小圓仔」，近日她也向媒體透露，表示現在很幸福。
彎彎當年爆出外遇醜聞，老公選擇力挺，不僅在她懷孕期間貼心照顧，經常為她下廚，小孩出生後，即便工作再忙也會主動照顧小孩，據《聯合報》報導，彎彎說：「無論如何，我們現在很幸福。」
如今一家3口幸福，彎彎也不諱言想替兒子多添一位弟妹，35歲的她表示想趁著年輕時再生一胎，與老公也會趁著照顧小孩之餘，展開做人計畫。
(中時電子報)
關鍵字：彎彎、
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