走出不倫戀 彎彎：我們現在很幸福

彎彎想替兒子添弟妹。(取自彎彎IG)

插畫天后彎彎2014年5月與愛情長跑十年男友何吉原結婚，新婚不滿1個月，就被爆出她劈腿插畫家黃大爺，最後獲得老公原諒，還在去年生下一子「小圓仔」，近日她也向媒體透露，表示現在很幸福。

彎彎當年爆出外遇醜聞，老公選擇力挺，不僅在她懷孕期間貼心照顧，經常為她下廚，小孩出生後，即便工作再忙也會主動照顧小孩，據《聯合報》報導，彎彎說：「無論如何，我們現在很幸福。」

如今一家3口幸福，彎彎也不諱言想替兒子多添一位弟妹，35歲的她表示想趁著年輕時再生一胎，與老公也會趁著照顧小孩之餘，展開做人計畫。

(中時電子報)