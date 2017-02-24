卡爾文森號南海演訓 美司令：展現戰力
美國太平洋司令部今天再度公布，航空母艦卡爾文森號在南海演訓的照片，並少有的公開在「南海」發布新聞稿。美軍司令基爾比表示，任務是為展現並提升和盟邦的戰力。
美軍太平洋司令部連日在官方社群媒體推特（Twitter）和臉書（Facebook），公布多張卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群在南海執行任務的照片，包括E-2C鷹眼空中預警機於甲板準備起降。
太平洋司令部同步公布多張打擊群早前在關島海域與駐關島美軍聯合演訓的照片，由卡爾文森號甲板起飛的F/A-18E黃蜂式戰鬥機，和駐關島安德森空軍基地的B-1B轟炸機同在空中演練。
卡爾文森號打擊群司令基爾比少將（James Kilby）表示，過去幾週的演訓將部隊融為一體，改善打擊群的效能和作戰力。美軍期盼展現戰鬥能力的同時，也和西太平洋地區的盟友在已有堅強關係上，持續建構戰力。
美軍在歐巴馬（Barack Obama）政府時期，對南海軍事行動相當低調，除了不主動公布任務外，官員也不評論是否已採取行動。在川普（Donald Trump）政府下，太平洋司令部公開在「南海」發布新聞稿。
美軍太平洋司令部21日的新聞稿指出，卡爾文森號2015年就已和馬來西亞皇家海軍與空軍，在南海進行聯合演訓。屬於第3艦隊的卡爾文森號過去35年間，已在南海執行任務達16次。1060224
(中央社)
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