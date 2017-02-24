大馬驗出 金正男身中化學戰劑VX劇毒

我要評比

馬來西亞警方今天表示，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男死於VX神經毒劑。VX毒劑原本是用於化學戰，聯合國將此列入大規模殺傷性武器。

VX唯一已知的功能是用做化學戰劑，美國疾病管制暨預防中心（CDC）描述，它在所有神經毒劑中「毒性最強」。

日本奧姆真理教1994年在大阪使用VX殺害1名上班族，並謀殺另兩人未遂。

針對金正男在吉隆坡機場遭謀殺案，大馬警方公布初步毒物學化驗報告，顯示暗殺工具是無嗅無味且為劇毒的VX神經毒劑。

消息一出，南韓發表譴責，砲轟北韓使用神經毒劑「公然違反禁止化學武器公約（CWC）與其他國際規範」。

南韓專家今天指出，北韓握有高達5000公噸的化武儲備，包括VX。

驗屍報告顯示，在死者的臉部與眼睛，發現微量的VX神經毒劑。這種毒劑能迅速發揮作用，會引發呼吸及心臟衰竭。

無論是吸入或透過皮膚吸收，此一毒劑極少量就足以奪走1名成人的性命。

馬國環境部長旺朱乃迪（Wan Junaidi Tuanku Jaafar）說：「我深感憤怒，罪犯竟然在公共場合使用這麼危險的化學品。」

警方表示，攻擊發生後兩名落網女嫌中的1人在羈押中病倒，並指她曾經嘔吐。

馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）先前表示，從後襲擊金正男的女子清楚知道，她執行的是毒物攻擊，完成之後還跑到廁所洗手，駁斥她以為是參加電視整人秀的說法。

卡立阿布巴卡告訴記者，警方正在調查VX毒劑如何帶入馬國。然而他也表示，如果這種化學品只是少量攜帶入境，警方也很難查獲。

頂尖的區域安全專家古納拉納（Rohan Gunaratna）對法新社說，以不受例行海關檢查的外交郵袋把VX毒劑帶到馬來西亞境內，並不困難。

新加坡「政治暴力與恐怖主義國際研究中心」（International Centre for Political Violence and Terrorism Research）主任古納拉納說，北韓以往即曾利用外交郵袋「走私違禁品等物件，以及若是按照一般通關管道會嚴格檢查的物品」。

北韓至今尚未承認這名男性死者的身分，且強烈抗議大馬的調查，認為馬來西亞與北韓的敵人勾結。

北韓大使姜哲（Kang Chol，譯音）曾表示，平壤「無法相信」馬來西亞警方會公平調查；他今天接到封口令，否則將面臨被驅逐出境的可能性。

1名馬國資深政府官員表示，姜哲已經收到「黃牌」警告，並說：「若他再提出這些毫無根據的指控，他會被驅逐出境。」（譯者：中央社徐崇哲）1060224

(中央社)