可頌新品牌「八月堂」台灣首店 進駐中友百貨
台灣烘焙業新品牌「八月堂」，強調與日本技術合作、採用法國頂級天然奶油製做可頌，台灣首家店今（24）日在中友百貨A棟B2開幕。由於今日起至2月28日，單筆消費滿299元，可參加抽獎，有機會抽中1折優惠，加上今日起至3月5日，在八月堂消費不限金額，再送小茶栽堂有機茶包1包，開幕首日吸引大排長龍的搶購人潮，單日預估可賣出1萬個可頌。
創達國際實業行銷經理李旻勳表示，八月堂以「重新定義的美味饗宴」為品牌核心，有別於市面上大多採用人工奶油，八月堂堅持日式職人精神、選用法國第一品牌頂級天然奶油、日本百年品牌麵粉、ISO認證雞蛋，運用獨門摺層手法、呈現天然奶油清香，可頌達到外層酥脆、內層鬆軟細緻的多層次口感！同時，為確保品質，所有原料全程10-12度低溫室製作，每日現場烘烤、限量出爐！
創達國際實業看準台中烘焙消費市場，「八月堂」品牌選擇進駐中友百貨做為台灣首店，今年有機會進軍台北開設2店，讓更多消費者品嚐到殿堂級可頌！
李旻勳表示，八月堂的「蜂巢可頌」，以多層次摺層及法國頂級天然奶油，經過長時間低溫發酵製成，因此擁有酥脆與鬆軟雙重驚喜與蜂巢組織，一咬下、濃郁奶油香滿溢口中。她強調，蜂巢可頌要擁有蜂巢狀組織，除選用頂級原物料外，更需搭配長達72小時的不停手工延壓及精準的溫度控制，不論是時間或溫度缺一不可。
八月堂可頌分為迷你可頌及八月可頌系列，共有8種口味；其中，迷你可頌系列共有迷你蜂巢可頌及朱古力可頌兩種口味，任選6入99元；八月可頌系列則分為蜂巢可頌、迷戀卡士達、皇家爵士、白色莊園、紅粉戀人、炙燒明太子共6種口味，8入199元。
(工商)
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