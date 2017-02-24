巴西失業率飆至12.6％

巴西統計局周五公布，去年11月至今年1月期間，巴西失業率達到12.6％，不僅高於前3個月的11.8％，也高於前一年同期的9.5％，反映巴西企業深陷不景氣。周五報告另顯示，去年11月至今年1月期間巴西勞工平均月薪2,056巴西幣（約667美元），高於前一年同期的2,047巴西幣。

(工商)