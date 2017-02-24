被控替李全教選議員買票 黃澄清二審仍判刑5年

台南市玉井區農會總幹事黃澄清在前議長李全教參選議員期間，擔任李在玉井區的競選總幹事，被控指揮樁腳李麗華、康清良等人，以每戶5000元或6000元買票。台南高等法院今天宣判，黃澄清判刑5年，褫奪公權4年；李麗華判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年，全案仍可上訴。

此案一審時，黃澄清也判刑5年，褫奪公權4年；李麗華判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；康清良則判刑1年7個月，緩刑5年，褫奪公權2年。其中，康清良因為沒有上訴，一審已經確定。黃從一審至二審均矢口否認犯行，判刑最重也未獲緩刑；李、康因坦承犯行均獲緩刑。

(中時)