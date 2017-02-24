標普預期今年全球主權債券總額減少4％

我要評比

信評機構標普（S&P）預期，今年全球130國主權債券總額將較去年減少4％至6.8兆美元，其中多達77％都是長期公債再融資，也就是說今年全球政府淨發債額約1.6兆美元，占全球國內生產毛額（GDP）比重僅2.1％。

(工商)