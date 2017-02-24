日報告將台灣大陸並列國家 北京提交涉

我要評比

針對日本防衛省智庫報告將台灣作為與大陸並列的國家政治實體，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，陸方已向日方提出交涉，敦促日本堅持「一中」原則承諾，在涉台議題上謹言慎行。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，據官網問答實錄，會後有記者問及，日本防衛省防衛研究所發表的「中國安全保障報告2017——不斷變化的中台關係」，將台灣作為與大陸並列的國家政治實體，要求耿爽置評。

耿爽對此表示，陸方已注意到相關報導，並就此向日方提出「嚴正交涉」。

他重申，「台灣問題是中國內政，涉及中國核心利益」。中國大陸敦促日方以實際行動踐行「中日聯合聲明」等四個政治文件的有關原則和精神並堅持「一個中國」原則的承諾，在涉台議題上謹言慎行。

耿爽表示，中國大陸敦促日方「不要向台獨勢力發出任何錯誤信號」，不要做有損地區和平穩定的事，不要為中日關係的改善製造新的障礙。1060224

(中央社)