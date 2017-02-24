又一上將王喜斌栽倒 徐才厚為他作序

已落馬死亡的前中共中央軍委副主席徐才厚（左）曾為王喜斌（右）之著作寫序。（圖取自大陸網站）

王喜斌落馬，這位中國人民解放軍上將成為繼空軍原政委田修思後，落馬的第二位正大軍區級將領。王喜斌是從小兵一步步升到上將。

微信「政知道」說，1948年2月出生的王喜斌今年滿69歲，黑龍江寧安人。王喜斌從基層一路走上來，直至躋身正大軍區級，晉升最高軍銜。在軍事主官這條線上，王喜斌履歷完整。

1966年至2000年的三十多年中，他從最基層開始，歷任中國人民解放軍陸軍戰士、班長、排長、連長、連黨支部副書記，參謀，坦克團一營營長，陸軍團參謀長，陸軍團團長，陸軍師副參謀長，陸軍師副師長。

後來，王喜斌調入北京軍區司令部任職，先後出任裝甲兵部副部長，北京軍區司令部兵種部副部長，北京軍區司令部兵種部部長。

結束在軍區司令部的職務後，他從「萬歲軍」第38集團軍開啟了集團軍任職生涯，直至2000年12月出任第27集團軍（原隸屬北京軍區，佈防在石家莊，軍改後隸屬中部戰區移防山西）軍長，躋身正軍級職務。

1999年，新中國成立五十周年盛大閱兵式上，王喜斌被委以重任，擔綱車輛方隊指揮。

在第27集團軍任職滿五年時，王喜斌出任副大軍區級職務—北京軍區參謀長。2007年7月，晉升為中將軍銜後，很快他出任國防大學校長的消息就傳來，這也標誌著他躋身正大軍區級將領。

王喜斌在國防大學任職期間，出版了不少專著。分別是《從這裡走向戰場》、《鑄將紅山口》和《礪劍恒山嶽》三部軍事問題論著。

其中較為知名的是2013年出版的《從這裡走向戰場》。不僅因為這是王喜斌辦學治校時常提到的觀點和思路，同時還因為，這本書的序言由當時已處於種種猜測之下的原中央軍委副主席徐才厚撰寫（落馬後於2015年死亡）。

軍網刊登這篇報導的時間是2013年4月。這則序言其實不該引發那麼大的關注，但2013年3月的全國兩會上，本該到場的卸任軍委副主席徐才厚全程缺席，曾引起外界遐想，這則序言成為猜測開始後他首次露面，當時，媒體一方面報導徐才厚讚揚王喜斌的書，一方面認為徐才厚借機澄清。

序言發表一年後，徐才厚被曝落馬；序言發表後的第四個年頭，王喜斌告別清白。

(中時電子報)