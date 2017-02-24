寒流來襲 合歡山公路預警封閉
依據中央氣象局氣象發布情資，山區入夜後逐漸降溫，台14甲線29K（昆陽）至33K（合歡山遊客中心）路段路面易降雪結冰，從18K(翠峰)至41K(大禹嶺)路段自今(24)日21時起至明(25)日7時實施道路預警性封閉，並於翌日視天候及道路狀況後再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。
公路總局二區工程處埔里工務段呼籲用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS），所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時路況系統及收聽警廣（FM94.5）路況廣播。
(中時)
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