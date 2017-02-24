吳宗憲轉PO影片 自嘲辛龍「豬隊友」
吳宗憲日前在節目上說溜嘴，爆出旗下藝人辛龍2年前曾中了樂透2億，也讓辛龍成為台彩首位現身的得獎得主。對此，吳宗憲今晚也在臉書轉貼網紅「孫老毛」影片，自嘲是「豬一樣的隊友」。
孫老毛在影片中大讚辛龍命好，娶得美嬌娘又中大樂透，人生幾乎完美，只有一項不完美，孫老毛說：「就是有一個豬一樣的隊友吳宗憲。」稱若不是吳宗憲把消息傳出去，辛龍現在就是莊子的逍遙遊了。
吳宗憲隨後也在臉書轉貼這則影片，寫道：「辛龍到底是有沒有中2億還是4億？還是只有涼意或失意？笑死我了哈哈大笑～～～～」更忍不住懷疑孫老毛就是鼎鼎大名的製作人王偉忠。
(中時電子報)
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