裕隆輕鬆勝達欣 戰績再並列第2

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SBL裕隆今天開賽後就一路領先，最終輕鬆以84比71擊敗達欣，累積18勝11敗的成績，再追上台啤，在例行賽並列第2。

第14季超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程對裕隆納智捷的比賽，今天在新北市的板橋體育館進行。

今天賽前，戰績17勝11敗的裕隆為力保亞席，排出主力陣容全力求勝；戰績20勝8敗，穩坐例行賽龍頭的達欣，則是變換先發陣容，讓部分球員在季末稍做喘息。

這場比賽開賽後，裕隆手感發燙，兩分球命中率達5成5，三分球中率也有4成3，在周柏臣、賀夫（Herve Lamizana）各攻下11分、10分的情況下，輕鬆以29比12取得兩位數領先。

次節裕隆包含3記三分球在內，19次出手命中10球，達欣命中率則依舊低迷，裕隆在這節拉出25比11的攻勢，半場打完以54比23領先達31分。

另外，達欣的林冠綸在次節靠著一記擦板，個人單場比賽已拿下7分，也讓他生涯得分達到3000分大關，是SBL史上達到生涯3000分里程碑的第12人。

易籃再戰，達欣靠兩分球10投8中，打出21比17攻勢，稍將落後追近，但達欣打完前3節仍以71比44領先裕隆。

末節達欣兩分球15投9中，靠著6成命中率打出27比13攻勢，但裕隆終場仍以84比71擊敗達欣。

裕隆今天獲勝後，戰績累積18勝11敗，追上稍早贏球的台啤，繼續在例行賽並列第2。1060224

(中央社)