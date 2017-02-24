印尼女移工遭遣返 行政院：居留證到期

我要評比

印尼女移工疑涉加入IS遭遣返，根據中央社報導，行政院今（24）日表示，移民署專勤隊日前接獲檢舉，一名印尼移工從事與許可目的不符之工作，經於現場查獲與檢舉內容相符，並發現其居留證效期已屆，爰依入出國及移民法予以限期離境。

印尼新聞網站liputan6等媒體報導，雅加達國際機場移民局官員22日逮捕一名在台涉嫌加入「伊斯蘭國（IS）」的印尼女性公民，她的姓名為特莉（Tri Astiningsih）。印尼移民局發言人阿貢向中央社證實，日前遭台灣遣返的女移工涉嫌加入「伊斯蘭國」（IS）。

(中時電子報)