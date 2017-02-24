美國密西根大學2月消費者信心指數終值96.3點

美國密西根大學周五公布2月消費者信心指數最終值96.3點，高於去年同期的91.7點，但不及今年1月創下的10年高點。就近期消費者信心指數走勢來看，最近3個月該指數都維持在2004年3月以來高點，反映美國人看好川普（Donald Trump）政策將推動美國經濟成長。

(工商)