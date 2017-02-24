美國1月新屋銷售成長3.7％

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美國商務部周五公布，1月新屋銷售經季節調整後較前一個月成長3.7％，達到年率55.5萬戶，扭轉去年12月新屋銷售的7.0％跌幅。華爾街日報調查分析師預期1月新屋銷售達到年率56.7萬戶，但實際戶數不如預期。

(工商)