陸擬開IPO快捷通道 螞蟻金服遭點名
根據路透24日報導，有消息人士表示，大陸證監會擬對部分大陸科技巨頭提供上市快捷通道，這些公司有望免去「排隊」，直接在大陸上市。翻開可能名單，螞蟻金服、奇虎360和眾安線上財產保險均在其中，但截至目前，該消息均未獲這些公司證實。
報導指出，據統計，目前約有700家企業正在大陸證監會進行審批，希望能在上海或深圳上市。一般而言，企業至少要等待18個月才能完成審批程序並上市。在這種情況下，大陸市場較難吸引更多資金，來幫助科技企業擴大版圖。
消息人士稱，證監會已經與科技巨頭討論好幾個月，但還沒做出決定。而遭點名的螞蟻金服、眾安保險及奇虎360，均未對該消息做出官方回應。
在「重要」的科技企業上市一事，大陸可以說是被紐約證交所和納斯達克證交所搶盡風頭。因此，報導認為，如果大陸官方能夠讓更多科技企業在國內上市，對於陸資投行而言，意味著數百萬計人民幣的收入。目前陸資投行在大陸股票發行上，具市場主導地位。
此外，報導也提到，螞蟻金服2016年進行完最新一輪的融資，市場估值來到600億美元，被視為可能是2017年規模最大的首次公開發行（IPO）企業之一。雖然螞蟻金服至今未透露上市地點，但不少分析師和銀行人士猜測，由於大陸排隊上市的企業眾多，可能選擇在香港上市。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。