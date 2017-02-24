陸擬開IPO快捷通道 螞蟻金服遭點名

根據路透24日報導，有消息人士表示，大陸證監會擬對部分大陸科技巨頭提供上市快捷通道，這些公司有望免去「排隊」，直接在大陸上市。翻開可能名單，螞蟻金服、奇虎360和眾安線上財產保險均在其中，但截至目前，該消息均未獲這些公司證實。

報導指出，據統計，目前約有700家企業正在大陸證監會進行審批，希望能在上海或深圳上市。一般而言，企業至少要等待18個月才能完成審批程序並上市。在這種情況下，大陸市場較難吸引更多資金，來幫助科技企業擴大版圖。

消息人士稱，證監會已經與科技巨頭討論好幾個月，但還沒做出決定。而遭點名的螞蟻金服、眾安保險及奇虎360，均未對該消息做出官方回應。

在「重要」的科技企業上市一事，大陸可以說是被紐約證交所和納斯達克證交所搶盡風頭。因此，報導認為，如果大陸官方能夠讓更多科技企業在國內上市，對於陸資投行而言，意味著數百萬計人民幣的收入。目前陸資投行在大陸股票發行上，具市場主導地位。

此外，報導也提到，螞蟻金服2016年進行完最新一輪的融資，市場估值來到600億美元，被視為可能是2017年規模最大的首次公開發行（IPO）企業之一。雖然螞蟻金服至今未透露上市地點，但不少分析師和銀行人士猜測，由於大陸排隊上市的企業眾多，可能選擇在香港上市。

(旺報)